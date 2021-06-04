電音天后「姐姐」謝金燕昨（3日）在個人IG曬出居家生活照片，姐姐帶著一大頂夏季草帽、黑色墨鏡、搭配深藍色牛仔短褲與黑色短袖上衣，露出纖細的小蠻腰，彷彿正準備要去海邊度假村度假，看得出來謝金燕這段期間，居家防疫心情保持相當愉悅，超短牛仔褲也讓她的屁股蛋蹦出來，引起許多網友的熱烈討論。

謝金燕昨（3日）在個人IG曬出一系列的美照，她表示：「防疫新生活！窗台曬太陽、正向健康過。」她也在IG限時動態透露，媽媽是種辣椒高手，最近生活中吃了很多辣椒。46歲的謝金燕身材苗條，完全看不太出已經46歲，身材依然保養得宜，擁有修長美腿與馬甲線。許多藝人朋友也來貼文下回應。黃小柔：「哇塞！到底是吃了什麼整個返回18歲，而且正翻」李佩甄：「這位大學生太美了」苗可麗也回應：「太美了」，可以看到「姐姐」謝金燕在演藝圈，擁有好人緣。

謝金燕（2日）在個人IG曬出一段自己居家跳舞的模樣，超過3萬人觀看，影片特效使用濾鏡顯示「Be happy always」與粉絲互動居家防疫生活日常，她表示：「該運動了各位！增強抵抗力，只要跳舞亂扭都可以！」影片中可以她穿著粉紅色休閒上衣，露出性感小蠻腰，隨著音樂律動即興一段跳舞，網友回應表示：「起床看到姐的文章，都是正能量！工作再忙再累都忘記。」

許多網友在底下留言：「姐姐妳這樣要別的女生怎麼活」、「是假裝在海邊系列嗎 哈哈 美呆了」、「腿也太美了吧」、「太棒了 姐姐終於一直更新動態了」、「這雙腿辣暈我了」、「大家防疫宅在家都胖了 姐怎麼更瘦了」、「整個戀愛了」、「保養的好好 好厲害！」、「姐姐 好瘦喔！超正的姐姐」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)