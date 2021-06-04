西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）在2021年法國網球公開賽男單第2輪，以6比0、7比5、6比2輕取地主選手加斯奎特（Richard Gasquet），用勝利慶祝自己35歲生日。

法網昨天展開第3天賽程，網壇「3巨頭」難得在同日（台灣時間3日至4日）先後出賽，塞爾維亞「世界球王」喬柯維奇（Novak Djokovic）以6比3、6比2、6比4拍落烏拉圭奎瓦斯（Pablo Cuevas）。

高齡39歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）以6比2、2比6、7比6（7比4）、6比2擊敗克羅埃西亞好手西里奇(Marin Cilic)，雙雙挺進男單第3輪，若兩人繼續前進，有望在8強會師。

壓軸登場的「蠻牛」納達爾，只用2小時14分鐘、直落三盤輕鬆過關，也將生涯法網勝場數推進至102場，續朝生涯法網第2度5連敗、史無前例的14冠前進。

雖然對戰取得17勝0負的絕對優勢，但納達爾仍不認為贏球是件容易的事還直誇對手打得很好，「我們都知道Richard有多棒，我認為他打得很聰明、很有侵略性，我帶著最高的敬意與她交手，盡可能專注於球場上，這就是我面對每位對手試著做到的事。」

「蠻牛」下一輪對手將是英國選手諾瑞（Cameron Norrie），生涯2度交手都由納達爾取勝，但他仍不敢輕敵，「他今年取得不少好成績，是戰勝非常優秀的球員，我知道這將會是場硬戰，我需要準備好發揮我的最佳水準，他的球風不容易對付，我需要打得更好才行。」

塞爾維亞「世界球王」喬柯維奇（Novak Djokovic）。（美聯社）

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