日本政府緊急援助台灣124萬劑AZ疫苗，以解我燃眉之急。綜合日媒報導，在台、日政壇人士積極奔走下，促成此樁美事。日本民眾一面倒支持，「民氣可用」更成了一向謹慎的日本政府，能在這麼短時間內拍板的關鍵原因之一。

載運124萬劑新冠疫苗的日本航空班機，4日上午自成田機場起飛，預計下午抵達桃園機場。日方把這項援助計劃定調為「對國內支持的回饋」，根據民意調查，超過9成日本人支持疫苗無償送台灣，以報答2011年311大地震時，台灣對日本的援助。

「把疫苗當成震災的回禮，尤其台灣現在疫苗取得有困難，把日本多餘的疫苗捐給台灣，是很好的事情。」日本Yahoo新聞湧入數千則網友留言，絕大多數持正面態度，甚至有人覺得124萬劑太少了，「台灣有2300萬人，給500萬劑都沒關係」、「日本周邊這麼多鄰居，台灣真的是最棒的一個」。

許多日本網友仍對台灣民眾10年前的有錢出錢、有力出力感恩在心，對於疫苗能幫助台灣也相當驕傲，「兩邊這麼近，真的要有來有往」、「套句半澤直樹的話，加倍奉還」、「費用？台灣10年前已經付過啦」。

(中時新聞網)