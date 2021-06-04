國內疫情緊張疫苗卻短缺，民間團體永齡基金會、張亞中、佛光山等企業或民間團體都表達捐贈疫苗的意願，但外界批中央政府不積極協助，引爆民怨。《中時新聞網》臉書粉專昨(3日)發起一項活動，詢問網友「說一句你最近想對政府說的話」，引發逾2500名網友熱烈留言，其中許多人都說「疫苗」，也有網友喊「罄竹難書」。

《中時新聞網》臉書粉專昨(3日)近16時許發起一項活動，詢問網友「說一句你最近想對政府說的話」，截至今(4日)上午11時30分許，已有超過2500名網友進行留言，不少網友都直指疫苗問題，留言表示「疫苗，說三次疫苗，疫苗，疫苗」、「我們低端族群只希望安全認證的疫苗恢復正常工作生活」、「補助沒有一項拿得到，疫苗沒有一支可以打」、「不要紓困只要疫苗(國際認證)」、「我們要國際認證的疫苗，拒當還未試驗成功的國產疫苗的白老鼠」。

另外，還有網友用4字形容要給政府的話，那就是「罄竹難書」，也有人表示不能罵髒話就沒什麼好說的了，也有人呼籲政府趕緊封城，別再讓傳染的面積擴大、不要用紓困金來封人民的嘴、想趕快恢復正常生活。

至於台灣疫情狀況為何，指揮中心副指揮官陳宗彥今上午指出，疫情仍處高原期，三級警戒管制措施出現初步效果，但病例未見下降，整體疫情仍嚴峻，應持續加強管制措施，而雙北以外地區病例數逐漸增加，顯示社區傳播風險持續上升，必須加強管理，各縣市須嚴防爆發社區感染。

網友留言。(取自中時新聞網臉書)

(中時新聞網)