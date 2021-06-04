侯友宜今視察防疫車隊清消基地，向車隊人員致謝。（新北市府提供）

日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，預計下午2時40分送抵台灣；新北市長侯友宜今受訪時表示，非常感謝國際友人送給我們疫苗，有疫苗讓市民朋友們都得到保障，真的心存感恩；至於是否希望多分一點給新北？侯友宜說，雙北是一級戰區，相信中央會統籌分配，尊重中央考量。

侯友宜表示，在整個戰略思維裡面，雙北就是一級戰區，中央在統籌分配疫苗上要有戰略思維，這部分相信中央一定會有所考量，他尊重中央的考量。

(中時 )