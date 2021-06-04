日本124萬劑疫苗赴台 侯友宜：心存感激、雙北一級戰區要統籌分配 11:412021/06/04 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗上飛機照片。（圖片摘自蔡英文ig） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜今視察防疫車隊清消基地，向車隊人員致謝。（新北市府提供） 日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，預計下午2時40分送抵台灣；新北市長侯友宜今受訪時表示，非常感謝國際友人送給我們疫苗，有疫苗讓市民朋友們都得到保障，真的心存感恩；至於是否希望多分一點給新北？侯友宜說，雙北是一級戰區，相信中央會統籌分配，尊重中央考量。 侯友宜表示，在整個戰略思維裡面，雙北就是一級戰區，中央在統籌分配疫苗上要有戰略思維，這部分相信中央一定會有所考量，他尊重中央的考量。 日擬贈千萬劑AZ助台 急診醫：可望達成群體免疫 連免費疫苗都不要 沈富雄：蔡政府GG了 (中時 ) #侯友宜 #雙北 #一級戰區 #統籌分配 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市長照機構周五開始打疫苗 侯友宜：盼中央撥補疫苗給新北 11:232021/06/03 生活 黃偉哲喊話日本疫苗日僑優先 陳宗彥：一併考量 10:532021/06/04 政治 影／郭台銘買疫苗仍缺「那份文件」 指揮中心：其它團體無進一步消息 09:342021/06/04 生活 日本送台疫苗 美女發言人稱幫大陸澄清一件事 09:192021/06/04 政治 日本捐AZ解決台燃眉之急 專家：這類人應先打 08:232021/06/04 生活 批疫苗取得牛步 藍黨團展開為期一週快閃討疫苗 10:112021/06/04 政治 雙北市長超前部署人氣高漲 柯文哲粉專粉絲快速增加 09:502021/06/04 生活 日本捐124萬AZ疫苗援助台灣 夢多讚「台日是真的好朋友」 09:112021/06/04 娛樂 疫情未歇 衛長：就地過端午 04:102021/06/04 財經要聞 全台60長照機構陷風暴 180人染疫 04:102021/06/04 焦點要聞 綠點名拿出作為 侯回擊齊心抗疫 04:102021/06/04 焦點要聞 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 日網友一面倒「疫苗送台灣」 費用呢？10年前給過了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 一個原因 柯文哲預言：台北的狀況3周後會發生在全台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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