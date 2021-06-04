桃園市長鄭文燦4日主持防疫會議，媒體詢問桃園確診個案降不下來原因？鄭文燦說，雙北是疫情重災區，熱區也不斷擴大，桃園鄰近雙北，因此人數會較多，市府也採取擴大隔離、採檢的標準，守住桃園防線。

媒體詢問桃園確診個案一直降不下來原因？鄭文燦說，雙北是重災區，熱區也不斷擴大，桃園鄰近新北，確診人數會較多。但桃園防線很重要，要保持確診案件在30以下並不容易。

他也說調查後，很多接觸史來自雙北，有些不容易調查，找不到傳播途徑，這也是三級管制的原因。他也提醒端午節不鼓勵旅居在外遊子回家，民眾用電話問安就好，減少跨縣市移動。他也說，包含桃園任何縣市都可能成為下個雙北，務必要提高防疫標準，如擴大採檢、擴大隔離，讓社區風險降到最低，寧可多做不要少做，用最高標準處理疫情每個事件。

日本提供臺灣124萬劑疫苗，媒體詢問桃園市長鄭文燦這批爭取多少？鄭文燦說，疫苗由中央統一規範，不過也希望機場人員提高施打率，但因機場是特殊防疫規範，建議桃園分配量要跟機場分開計算。

此外因長照機構染疫頻傳，鄭文燦也提到，居家服務員桃園有2233人，這段時間也要提高防疫指引，包含被服務對象要停止外出，只到家服務，停止跨縣市支援，也要求居服員施打疫苗，確保居服員及服務對象安全。

另外媒體詢問豬肉價格高漲，鄭文燦說，分析應該是居家需求增加，肉品有波動，至於會延續多久，由農委會統一調配。

也有媒體問衛生局到機場美食街稽查，限制外帶，但機場外帶也沒地方吃？鄭文燦說，機場要外帶應該是不容易，就他所知，機場公司有向中央反映狀況，看如何執行規定。

(中時 )