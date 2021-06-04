台中市議員羅廷瑋以直播方式了解選民問題所在，吸引很多年輕選民互動，也進一步「網」住選民的支持度。（盧金足攝）

網路已成為民代與民意連結的重要平台，台中市議員羅廷瑋每天晚上9點於個人粉絲專頁開設直播節目，接受民眾電話call in，很多網友提問學生在家視訊上課，為軟硬體傷腦筋，也有人擔心疫情期間遊民趴趴走，在外工作借不到廁所、外帶餐點到哪用餐，議員變網紅，選民表示，防疫少出門，宅在家就能直接向議員反應問題，安全又有效率。

羅廷瑋表示，目前所有公開活動皆延期或取消，但是工作量並沒有減少，以他個人手機每天都會接到近五十通的民眾來電、上百封的大量網路訊息，讓他興起還開直播節目的念頭，希望透過直播節目宣導政治理念，也宣導台中市疫情指揮中心防疫相關政策，很多民眾晚上9點關注臉書直播。

中央流行疫情指揮中心將防疫警戒升至三級後，中央與地方政府都呼籲民眾盡量待在家中不要出門，民眾配合度提高，人流與車流銳減，相信網路增加不少的觀看流量。

羅廷瑋說，不只他親自主持直播，團隊記錄反應事項，盡量在最快時間內解決民眾反應問題，或是第一時間轉知給市府相關單位處理，許多民眾紛紛來觀看直播，也有許多民眾打電話來分享疫情期間的生活大小事，透過直播平台call in 電話向他抱怨政府疫情問題，一方面反應另一方面也獲得情緒出口。

民眾call in問題五花八門，羅廷瑋分析內容，目前全國停課不停學，學生在家接受視訊授課，衍生一些軟硬體的問題，還有人反應遊民問題、在外工作借不到廁所、外帶餐點到哪用餐等等，因為平日即有很多家長與民眾反應各式各樣的問題，利用線上全部回答，很多同樣有這些問題的民眾都獲回應。

疫情嚴峻，民眾待在家中的時間可能會繼續延長，羅廷瑋強調，疫情減少外出，不要群聚，民眾不必親自來議員服務處，有的直播時間他就能即時接收民眾陳情。

市議員常利用臉書和LINE群組與選民互動，現在更以直播方式快速掌握選民問題所在，吸引很多年輕選民，也進一步「網」住選民的支持度。

(中時 )