便當菜色內容豐富、講究健康。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

第1線基層警員為協助防疫工作，相當緊繃，警政署長陳家欽慰勉基層警員防疫辛勞，3日中午請業者送400份「署長的餐盒」至第台中市，由警第六分局、第二分局代表接受，有基層員警一打開便當驚呼：「哇！好豐盛」，得知署長請吃飯，開心齊聲地說：「謝謝署長！」。

署長請員警吃台中市的「國王的餐桌」精緻便當，便當菜色有炸雞腿、白飯、紫米飯、花椰菜、長豆、當歸蛋、瑞士小丸子、蟹棒薯泥等，以低油、低鈉的料理方式處理，不但健康且色、香、味兼具。

台中市警察局表示，第六分局自5月19日中央宣布提升全國第3級警戒起，持續宣導及複查轄內358家停業店家、人潮聚處所60處、計程車排班13處、市場10處等；2周內查獲未戴口罩168件、公告停業店家擅自營業4件、汽車旅館群聚1件、性交易2件，5月26日執行汽車旅館停業複查時，查獲3男4女群聚辦毒趴，成效斐然。

台中市警察局指出，第二分局在2周內，查獲轄內指油壓按摩業等場所暗中營業6件、室內群聚3件，尤其於3日凌晨0時及3時分別查獲民眾群聚飲酒、打麻將等情事，全依違反傳染病防治法移送嚴辦，即時阻斷疫情破口，彰顯警方維護治安及阻絕疫情的決心。

台中市警察局長楊源明表示，感謝警政署長自掏腰包加菜，眷顧體恤台中執行防疫工作同仁的辛勞，在疫情期間，他也提醒基層同仁，協助執行各項防疫工作時，也要確實做好自我防護工作。

(中時 )