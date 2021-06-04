博愛醫院添購的PCR核酸檢測設備廠商已經送達，下星期即可啟用上路。（羅東博愛醫院提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭羅東銀河百家樂遊藝場在5月11日爆發本土確診病例，除了羅東聖母醫院急診室醫師郭恩悅警覺性高，立即將病患採檢並送檢通報，而宜蘭縣政府預作準備，去年緊急添購PCR（核酸檢測）設備，在第一時間確認染疫後隨即展開後續處理，也是功不可沒，如今本土疫情全面爆發，一般民眾快篩及疑似染疫者核酸檢測的數量更是大增，羅東聖母醫院及博愛醫院也陸續添購相關設備，下個星期開始，宜蘭縣三家主要醫院都能提供PCR核酸檢測服務。

宜蘭因為醫療資源相對欠缺，去年全球爆發新冠肺炎疫情之後，宜蘭縣政府擔心如果縣內有疑似確診病例，還得送到台北做PCR核酸檢測，檢體往返之間將耗費不少時間，也恐將錯失在第一時間對染疫病患應有的處置。

宜蘭縣政府因而特別編列250萬元的經費，去年4月在陽大醫院成立「嚴重特殊傳染性肺炎專責實驗室」，是台灣第一個由地方政府補助在地醫療團隊成立的專責實驗室，讓原本送驗到檢驗分析需2至3天，縮短為當天即可檢驗完成，而宜蘭縣政府的這項預做部署，果然在今年爆發本土疫情時發揮了作用。

眼見疫情不斷蔓延惡化，民眾快篩及PCR核酸檢測的需求大量提升，羅東聖母醫院及博愛醫院也在近期自費添購PCR核酸檢測設備，聖母醫院已在上星期啟用，博愛醫院則將在下個星期可提供服務。

羅東聖母醫院公關室主任俞芳苓表示，添購檢測設備主要是需要篩檢的量實在太大，光靠陽大醫院的「嚴重特殊傳染性肺炎專責實驗室」已經不敷使用，難以在第一時間將送檢的檢體消化完畢，此外，還有許多民眾有出國留學、出差工作等需求，因此聖母醫院決定自己也提供一站服務到底的檢測服務。

俞芳苓說，不只是宜蘭縣民，還有許多雙北地區公司行號或是民眾個人都來電詢問並且預約，原因是疫情十分緊繃，許多雙北的民眾在當地根本排不上去，只好找到宜蘭來，醫院也很樂於提供雙北民眾篩檢服務。

博愛醫院添購的PCR核酸檢測設備廠商已經送達，下星期即可啟用上路。（羅東博愛醫院提供／胡健森宜蘭傳真）

博愛醫院則表示，目前新冠肺炎篩檢都採取快篩（抗原檢測）和PCR（核酸檢測）兩種方式，快篩檢測使用試劑，報告約15分鐘即可出爐，但因為偽陽性機率高，相較之下PCR檢測須送至專業實驗室檢驗，準確率就相當高。

此外，因為中央防疫規範，住院病人與陪病者都須通過篩檢確認陰性才可入院，因此篩檢量變得極大，羅東博愛醫院在5月24日起著手建置PCR實驗室，預計下星期就可正式上路，增強醫院及宜蘭地區的檢驗量能。

(中時 )