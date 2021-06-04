民進黨立院黨團昨舉辦記者會痛批新北市確診破4000人，質疑新北市長侯友宜只會空喊口號卻沒具體措施；對此國民黨發言人、新北市議員江怡臻回擊，雙北疫情嚴峻，只看到民進黨急著為蔡英文政府轉移人民怒火，攻擊在野黨縣市首長，抹煞第一線抗疫的努力，忽略地方上疫苗極度不足的具體要求，完全不能理解這就是蔡總統說的團結防疫守台灣。

江怡臻表示，疫情要能控制，最主要就是靠疫苗，其他配套都是少移動、不群聚，但疫苗中央政府一年多來都不積極採購，羅致政身為新北板橋立委，不替地方向中央爭取更多疫苗，卻只會大噴口水，扯新北防疫後腿，令人相當失望。

江怡臻指出，羅致政已經多次散佈錯誤訊息，試圖帶風向都慘遭打臉，中央跟地方本該合作抗疫，但卻看到綠營民代忙著開記者會，屢屢打擊地方政府的努力，既對不起辛苦的醫護警消人員，也對不起新北市民。

江怡臻質疑，民進黨立委說的新北市防疫措施不具體，只是凸顯其對新北市防疫不清不楚，不分青紅皂白就抹黑批評，新北市人口眾多且密度極高，新北最早開始八大行業暫停營業，並與台北宣佈停課，防止疫情擴大，若不在第一時間超前中央加強防疫部署，現今的疫情恐怕更難控制，綠營立委鄭運鵬卻反而回過頭來責怪新北市做的太快太早。

江怡臻表示，當疫情從桃園外溢到雙北以來，大家都在盡力控制疫情，不希望疫情繼續擴散，而前線的醫療量能已經幾近崩潰，中央卻看不到地方前線狀況，綠營民代更像是在看在野黨縣市的好戲，操作政治口水，卻又提不出可以幫助人民的具體作為。呼籲羅致政等立委發揮自身影響力，為新北爭取更多的人力、更多的疫苗、更多的預算，不要讓新北市民成為政治鬥爭下的犧牲品。

(中時 )