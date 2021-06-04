股票上市的「美吾華懷特生技集團」董事長李成家，遭檢舉2016年間在利多消息發布前買進美吾華股票389張，擬制性不法獲利83萬餘元，涉嫌內線交易，但台北地檢署調查後認為李應無犯意，且該利多消息並不一定會對美吾華有重大影響，4日依罪嫌不足處分不起訴。

美吾華與懷特相互持股，李成家也曾是懷特董事長，於2020年間辭任。懷特2016年3月8日公告「懷特痛寶」新藥完成樞紐性臨床實驗，解盲發現對患者手術後疼痛改善具有正面效益，李遭檢舉早在同年1月4日就已知悉該重大利多消息，卻在1、2月間指示財務經理陸續買進美吾華股票共389張，買入金額521萬餘元，迄今尚未賣出，擬制性不法獲利共83萬餘元。

李成家2020年8月11日遭檢調搜索約談，移送北檢複訊時喊冤，否認犯罪，檢察官複訊後，依違反證券交易法諭令李300萬元交保。

檢方調查發現，懷特公司2016年1月20日就已在官網公告，新藥解盲有顯著效益，近期將向食藥署申請藥證，如果李成家真要內線交易，應該在買股前盡力避免消息走漏，而不是透過無遠弗屆的網路大喇喇對外公告，因此認為李應無犯意。

此外，懷特新藥解盲消息，雖然對懷特公司是重大利多消息，但美吾華案發前僅持有懷特股權18.78％，經折算稀釋後的獲利並不多，應不構成證交法規定的重大影響公司股票價格的消息，檢察官遂認定罪嫌不足，處分李成家不起訴。

(中時 )