一名已婚護理與醫師發生婚外情，某天被丈夫在電腦發現2人的聊天內容，醫師對妻子：「我看妳脫光光了」，人夫一氣之下對妻子與小王醫師提告求償，雖人妻坦承出軌，卻辯稱「有與醫師去泡湯，但沒有發生性關係」，二審合議庭法官不採信，判決人妻與醫師各應賠償人夫20萬元。

護理師與丈夫結婚6年，2018年3月開始老公發現，妻子返家後常用手機通訊軟體聊到半夜，醫院沒排班常外出，也不接電話，懷疑她可能外遇，後來在家用電腦無意中看到妻子與小王醫師的LINE聊天內容，2人不僅互稱「親愛的」，還有愛慕的對話，包括醫師說「看過妳脫光光」、「想抱抱妳」，妻子則說：「我生理期」等等，人夫這才驚覺自己被戴綠帽。

2019年3月，人妻向丈夫坦承外遇，小王就是同醫院的醫師，並透露2人有在診間親親抱抱，也有一起去泡湯，可是沒有嘿咻，因為是自己做錯，並沒有求丈夫原諒。

法官審理時，認為人妻已向丈夫坦承出軌，且說出對象是同醫院的醫院，不採信她是被丈夫威脅，才會坦白自己外遇，因而認定人妻與醫師已侵害人夫的配偶權，二審判決2人各應賠償20萬元。

(中時新聞網)