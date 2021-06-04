LINE今（4）日宣布加入高雄市政府「高雄好家載」計程車餐飲外送服務，並於今日正式上線啟動，LINE熱點將作為消費者尋找餐飲店家與線上點餐的主力資訊平台，預計陸續收編達上千家高雄餐飲店家。消費者透過LINE熱點就能瀏覽店家資訊，並進行線上點餐、線上支付，享用美食外送。點餐滿499元，結帳時選擇線上支付，系統將自動扣除高雄市政府所補助的85元運費，由計程車送餐。此外，LINE TAXI也特別加碼相挺，所有「高雄好家載」合作特約店家，皆可申請LINE TAXI企業簽單方案，享有免墊付款項、次月結帳車資，以及趟趟車資再折扣5%的優惠。「高雄好家載」第二階段，LINE熱點將會繼續協助「高雄好家載」為傳統市場與夜市攤商進行線上佈建，讓外送不只是美食，也能外送蔬果生鮮等。

《高雄好家載-防疫互助經濟》服務正式上線啟動

陳其邁市長表示，感謝LINE公司的協助，透過「LINE熱點」服務，跟一卡通公司協助整合多家線上點餐平台業者與高雄的計程車隊，能夠在不到一週的時間內，透過新創概念、科技解法、兼顧商業模式，考量防疫，整合出「高雄好家載」這套外送點餐的機制，讓市民、餐飲業者、計程車業者同時獲益，這就是台灣要度過疫情最重要的核心精神「互助防疫」，只有靠著相互幫助，我們才能一起共享資源，共同度過這個難關。

史哲副市長特別在會中強調，這套機制目的是在防疫期間，補足外送市場上的不足之處，而不是要跟既有的外送餐飲平台業者競爭。

LINE台灣董事總經理陳立人則表示將全力支持高雄市政府對抗疫情、幫助店家與產業的努力，將積極地運用LINE的數位解決方案，與一卡通公司及專業系統商夥伴們一起，為高雄店家在線上建立完整的商店頁面，強化數位曝光，打造最佳的使用者體驗，拉近消費者與店家的距離。

LINE熱點是本次「高雄好家載」合作案中，協助高雄市府針對高雄餐飲店家資訊進行線上佈建的主要資訊平台，不只店家資訊，LINE熱點更已經完成與線上點餐平台的串接，像是12CM、Ocard、大麥、你訂、肚肚、快一點、微碧，可以讓消費者在LINE熱點中找到店家資訊後，一鍵就開始線上點餐。為了讓消費者的線上點餐體驗更好， LINE熱點的系統商夥伴，再直接對接高雄市府的線上支付的需求，將高雄市政府提供的85元運費補貼，加上計程車的距離與車資預估，直接納入金流系統中，讓消費者的使用流程更加簡便。

「高雄好家載」活動合作的餐廳，在LINE熱點的店家資訊中會標示「高雄好家載」字樣，在餐廳門口也會貼上有「高雄好家載合作特約店」的貼紙，方便消費者辨識。而要如何瀏覽並訂購「高雄好家載」的合作餐廳美食呢？

加入「高雄好家載」服務的店家，在餐廳門口也會貼上有「高雄好家載合作特約店」的貼紙。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

首先是打開手機上LINE，點選「錢包」頁面中的「LINE熱點」，然後點選首頁的「高雄好家載」專區，或是直接在畫面上方搜尋「高雄好家載」，就能開始瀏覽自己附近的合作餐飲店家。選定餐廳後，在餐廳頁面中下滑點選「線上點餐」，於取餐方式點選「外送」，並完成線上付款即可。訂單滿499元就能折抵運費補貼85元，並由本次合作的計程車業者送餐到府。以高雄市計程車起跳價來估算，距離1.5公里以內店家都能免運送到，不想出門取餐的話可以多加利用。若消費者想點遠一點的餐廳，只需補貼多一點運費，就能輕鬆吃到。

「高雄好家載」合作特約店家，在LINE熱點中將有專屬識別，方便消費者辨識。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

「高雄好家載」合作特約店家，在LINE熱點中將有專屬識別，方便消費者辨識。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

非高雄地區的消費者，若想參考「高雄好家載」有哪些店家，須在LINE熱點搜尋頁面上先選擇「高雄地區」才會看到。訂餐步驟可同步參閱LINE熱點「高雄好家載」活動說明頁。消費者欲了解「高雄好家載」計程車點餐外送服務，可參考【高雄好家載】消費者篇。

(科技)