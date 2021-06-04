台灣疫情持續燒，行政院昨通過「紓困4.0」補助方案，今天紓困金就入帳，但有13萬人沒有銀行帳戶可匯款，因此由中華郵政寄送紓困金匯票，並開放民眾今起可到郵局兌換，但這項做法讓不少網友看傻眼，因為郵局已累計12人確診，如今開放民眾到現場換現金，恐湧入大批人潮，增加群聚感染的風險，也讓郵局工作人員發文怒批爛政策。

行政院昨通過紓困4.0補助方案，但有13萬人沒有金融機構帳戶可提供匯款，因此政府要求中華郵政承接「紓困金匯票」寄送的任務，首批已交寄8.8萬份，並開放民眾從今（4日）起可以去郵局兌換現金，預計各地郵局將湧入換取現金的人潮。

讓人憂心的是，郵局已累計12人確診，如今大批換取紓困金的民眾湧入各地郵局，怕是會造成群聚感染，針對政府的決定，網路上出現許多罵聲，「說好的減少出門呢？」、「政府叫人家少去群聚，但去郵局不算？」、「這下慘了」。

不少在郵局工作的網友在臉書社團《郵局郵政全民開講》上抱怨，總公司針對此事發了公文，但看了覺得都是廢話，公司說會加派人力作業，但現在許多同事都申請防疫照護假，剩下的人力本就不多，又說要增派志工協助引導民眾，但疫情嚴峻志工根本不敢來啊！「郵差命賤」、「這什麼爛政策」、「我們就免洗筷啊，用完就丟」。

(中時新聞網)