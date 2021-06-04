國內新冠肺炎疫情嚴峻，台中銀(2812)為體恤員工防疫辛勞，宣布每人發放5000元防疫津貼給予實質鼓勵，3日常董會亦通過，自7日起調整9家位於雙北地區的分行營業時間，藉此保障員工職場安全及健康，為提供金融服務不中斷做更好且長久的準備。

台中銀受惠三大淨收益同步成長，2021年首季稅後淨利11.3億元，季增3.84％、年增達28.48％，創近5季高點，每股盈餘（EPS）0.27元，年增率表現優於國銀平均。展望今年，該行目標整體放款成長2.9％，帶動整體資產規模維持穩健成長。

金管會5月25日放寬允許銀行可彈性調整營業時間、6月1日再允許若同一分行逾半數員工須居家隔離，銀行可先暫停分行營業再函報備查。截至今（4）日，已有台灣花旗、台灣星展、聯邦銀、京城銀、凱基銀、台中銀等6家銀行，宣布調整旗下部分分行營業時間。

台中銀表示，疫情期間全力配合主管機關防疫指引，擴大全行異地辦公規模，同步執行居家辦公、彈性分流上下班、分組輪流上班、各項會議全面視訊化、跨辦公空間管制等措施，滾動式調整防疫措施，並嚴密觀察疫情，建立完善防疫措施及通報機制。

基於疫情考量，台中銀3日常董會通過，位於雙北地區的大同、復興、中山、內湖、新店、新莊、板橋、三重、土城等9家分行，自7日起營業時間將調整為上午10點半至下午3點半，藉以保障員工職場安全及健康，為提供金融服務不中斷做更好且長久的準備。

為體恤員工防疫辛勞，台中銀宣布每位員工發放5000元防疫津貼，補貼投保防疫險、接種疫苗、快篩等相關費用，保障同仁身體健康及降低心理壓力。同時提供防疫照顧假、疫苗接種假、補助防疫檢測費用等措施，員工可依照規定及需求申請，盼讓染疫風險降到最低。

(時報資訊)