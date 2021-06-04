周五日股早盤下跌，投資人在美國發布關鍵就業報告前先將近來獲利入袋，成長股的獲利了結賣壓尤其沈重。投資人預期美國的非農就業報告可能加劇對通膨升高和聯準會縮減激勵措施的擔憂。

周五日經225指數早盤跌0.49%，收在28916.89點，結束連漲2日的升勢。東證一部指數在連漲3天後，周五晨收跌0.21%，為1954.57點。

成長股跌0.46%，使大盤承壓。價值股則幾近持平。

投資人出脫科技股和居家防疫概念股。強勁的美國就業報告可能促使聯準會提前縮減激勵措施，投資人從高價股撤出。

軟銀集團跌1.4%，其願景基金主要投資全球科技股。

工業機器人類股表現疲弱，發那科下跌2.5%，安川電機（Yaskawa Electric）下跌1.7%。

一些去年表現亮眼的明星股走跌，日本醫療科技服務公司M3下跌4.1%，而自行車零件大廠Shimano下跌1.9%。

日本加速疫苗接種計畫消除市場的一大障礙，因此總體而言日股仍然獲得不錯的支撐。

Monex Securities首席策略師Takashi Hiroki表示，日本的新冠疫苗接種進度緩慢，是出脫日股的主要原因之一，但現在大約十分之一人口已至少接種一劑疫苖，比一個月前的僅1%好很多，儘管這個數字仍然遠低於其他許多已開發國家的接種率。

鐵道股普遍上漲，西日本旅客鐵道公司上漲1.0%，東海旅客鐵道公司漲0.9%。

大型傳統企業亦受到青睞，豐田上漲1%，股價站上歷史新高，過去11個交易日就漲了10天。

日立上漲1.8%，股價站上20年新高；三菱化學漲2.2%，股價創兩年新高。

(時報資訊)