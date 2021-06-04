晶圓測試廠京元電苗栗竹南廠爆發外籍移工COVID-19疫情群聚感染，廠區也位於竹南的IC封測廠超豐電子5日啟動全體4000名員工快篩作業，預計8日完成，目前廠區生產線作業正常運作。

京元電子竹南廠爆發外籍移工群聚感染事件，一廠和二廠也位於竹南的超豐，因應疫情也緊急啟動快篩作業。

超豐接受中央社記者電訪表示，公司規劃5日啟動3 個廠區全體員工快篩作業，快篩站將設在竹南廠戶外，包括1000名外籍移工在內的4000名員工，規劃在8日完成所有快篩作業。

超豐指出，廠區週邊的店家以及供應鏈廠商的司機等，也會納入快篩名單中。

由於京元電外籍移工宿舍有群聚感染狀況，超豐對於3個廠區也進行嚴格管制作業，以防群聚感染進入廠區。

超豐指出，廠區和總部已經實施分工分流作業，工廠產線不僅分班分廠作業，各廠區之間也禁止交流；員工上班定時量體溫，全廠區包括生產線員工全天配戴醫療用口罩；此外在各廠區和總部每1小時至2小時定時清消，餐廳用餐採用隔板等。

超豐指出，廠區生產線作業正常運作，未受疫情影響。

超豐現有產能持續滿載，訂單遠大於產能，預估第2季前無法供需平衡。其中晶圓級封裝（WLP）產品線最快6月至7月就會滿載，今年上半年進行去瓶頸化擴充。

因產能滿載，超豐規劃今年興建頭份二廠及WT二廠，其中頭份廠預估明年6月前完工，晶圓測試廠設計中，也預估明年年中前完工。

(中央社)