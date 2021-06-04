日本120萬劑AZ疫苗今抵台；國安高層還原始末，國安外交團隊總動員，加上蔡英文關鍵電話，日本124萬劑疫苗助台；強調，這項計畫從頭到尾都是蔡政府的最高機密，可以說是國安與外交系統全面總動員的「十日寧靜作戰」。

國安高層今解密「十日寧靜作戰」，促成日本提供疫苗助台的關鍵起點，其實是駐日代表謝長廷在5月24日邀請美國駐日大使楊舟（Joseph Young），以及前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐敘，席間討論到疫情的議題。當時，薗浦健太郎提議，可以將日本的AZ疫苗提供給疫情正在升溫的台灣，而美國大使楊舟也認同這是不錯的方法，雖然「台日美」三方有初步共識，但也都認知到後續待處理的，是複雜繁瑣的法律與政治問題。

國安高層說，謝長廷第一時間向蔡英文總統回報後，蔡英文隨即指示國安與外交系統總動員，「低調保密、全力達陣」是最高指導原則。蔡英文請賴清德副總統，也指示外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷、台日關係協會會長邱義仁，積極透過各種管道，與日方聯繫爭取洽談。

國安高層說，賴清德在第一時間便透過長年經營對日關係的管道，向日本重量級人士表達期待日方能夠協助台灣，也獲得初步的正面回應。

國安高層指出，在各種管道一起進行的同時，國安單位便著手規劃蔡英文親自出馬，向日本進行爭取的動作。執政前就穩定經營美日關係的蔡英文，熟知包括日本的各種人脈，過去在需要時，也會親自出馬致電對方高層。

國安高層說，爭取疫苗事關重大，當然也馬不停蹄的打國際電話跟老朋友們交換意見。蔡英文得到的回應非常一致，日本一直感念311震災時台灣的援助，以及去年口罩物資的支援，日本當然會記得這份恩情，一定會盡力而且儘快促成疫苗跨海到台灣。過程中蔡英文也展現出國際談判的專業，提到疫苗會觸及的法律問題，期盼雙方幕僚單位，本於專業就此進一步磋商處理。

國安高層表示，這項計畫從頭到尾都是蔡政府的最高機密，可以說是國安與外交系統全面總動員的「十日寧靜作戰」。短短不到十天，台日美三方達成初步共識，台日雙方政府密切聯繫，台日雙方也反覆與AZ協商相關契約修改事宜，在這過程中，蔡英文密集與謝長廷通電聯繫，掌握第一線最新的狀況與進度。

國安高層說，不只是透過老朋友，對菅義偉政府重要成員的看法及扮演的角色，蔡英文也透過駐日代表處第一時間掌握。也充分了解到從日方首相官邸到各省廳文官都本於人道支援，回報311的心境，甚至透夜加班，希望能在最短的時間內完成這個艱困的任務，讓台灣備感溫暖。

國安高層說，從跨國法律合約談判，到外交保密低調斡旋，到掌控區域局勢穩定，台日雙方的合作，可以說在十天內完成了一項不可能的任務，而美國則可以說是默默推了一把。

國安高層強調，即便中國外交部發言人趙立堅公開嗆聲這項計畫「不會得逞」，但日本民眾全力挺台灣的聲浪大漲，日本國會議員與內閣大臣也陸續表達支持台灣的立場。就算近日深陷「疫苗之亂」中，但蔡政府仍以低調保密為最高原則，一直到昨晚NHK報導這項訊息，從總統府到指揮中心仍不願意鬆口，堅持「不上飛機、不願證實」的立場，擔心產生任何變數，執政團隊都認為，只有守護這批疫苗安全抵達台灣，才是最重要的事。

這名國安高層表示，「防疫是扎實作戰，不是文宣工作」。能夠早一天讓疫苗到貨，早一天讓國民施打，才能讓國人早一天安心，這也是蔡英文最掛念的優先工作。

近來，在野黨跟許多人士不斷批評總統神隱，但該名國安高層說，執政團隊深知這些批評，但防疫工作就是「低頭犁田、埋頭苦幹」。圍堵疫情、爭取疫苗是最重要的工作，蔡英文這兩週雖然鮮少公開發表談話，但成天都忙於私下四處打電話，催促這些外購疫苗到貨進度，或者召開各項會議，緊盯跟盤整各項防疫工作。幾乎是沒日沒夜、每分每秒在跟疫情拼搏。

國安高層說明，國際的疫情仍然非常嚴峻，疫苗供應短缺是普遍的現象，各國政府都在搶疫苗！像是歐盟狀告AZ延遲供貨，BNT的生產國德國也面臨BNT疫苗短缺，AZ泰國廠首批疫苗也預計優先投入泰國施打，以緩解泰國疫情等，許多國際媒體對此也多所報導。

國安高層指出，根據了解，日本雖然取得AZ代工製造，但從近期才開始生產，因此，日本手中的AZ現貨就是124萬劑，所以這次等於是「有多少給台灣多少」。日本行政改革大臣河野太郎也曾公開表示，AZ疫苗相較輝瑞或莫德納疫苗，更容易保存及運送，以防有人認為AZ疫苗是「日本不要的疫苗」，從論述到行動面面俱到，充分展現日本政府的細膩與台灣的全力相挺。

國安高層說，甚至，也有日方人士對我方私下表示，「日本是真心想要回報朋友，要相信真朋友」，還說現階段只能提供這些真是不好意思。在這交涉過程中，日方的溫暖也讓台灣深受感動，也深深感謝，非常感心。

這名國安高層表示，124萬劑疫苗的到貨，有如及時雨，但政府不會停下防疫工作的腳步，催促疫苗到位的工作也不會因此停歇。

這名人士也感嘆地說，希望這一次日本對於台灣的疫苗協助，對於被刻意政治操作，而嚴重分裂的台灣社會，有緩和沉澱的效果。也希望民主國家對於台灣的支持，能夠強化台灣人民對日本和其他民主國家的信心。過去的一年多，台灣人民用團結、用民主制度克服了疫情挑戰，只要團結在民主之下，雖然這次挑戰更為嚴峻，但相信台灣可以挺得過去。

(中時 )