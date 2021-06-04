新北市長侯友宜3日開第一槍，要非民生物資必須的店家（珠寶首飾、精品服飾、骨董藝品、命理諮詢及其他休閒消費營業場所等）應自主停業，基隆市長林右昌4日表示，他認為這些場所並非最高的風險區，傳統菜市場才是要擔心的破口，基隆沒考慮跟進。

林右昌表示，這些店其實比較不會有那麼多人同時進入，不是非特定人士會去聚集的場所，從醫療來看，這些地點的風險不是最優先或最高的，傳統市場、菜市場才是最需要擔心的破口，基隆沒考慮跟進。

台大公衛學院兼任教授金傳春向雙北首長柯文哲、侯友宜喊話，支持國產疫苗能在雙北疫區做三期試驗，至於基隆是否有意願？林右昌說，要回歸專業，這應由流行病的醫療專家做討論，不是市長做決定，他也無法幫市民做這樣的決定。

針對在基隆的9936個案一度失聯的情況，林右昌說，這個案因呼吸窘迫，3日送到長庚醫院，結果確診，當時是她先生陪她就診，她先生也因此被醫院收治，但在匆忙間，電話有漏號或寫錯，一時造成市府與醫療單位無法聯繫上，但經警方協助後已找到，不是什麼被惡意離棄。

(中時 )