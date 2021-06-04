疫情嚴峻，台中市第三公有零售市場傳出有確診者路過，生意一落千丈，台中市議員邱素貞4日至第三市場分送2百片防護面罩與口罩，表達對攤商的關心與加油、打氣，希望能提升防疫措施，讓民眾更安心，增加買氣。

市場是許多婆媽採買民生品的好地方，市府5月19日公佈案2514朝陽科大女學生確診，路過台中市第三市場，不但重創市場買氣，攤商的防疫措施是否完備，更受到關注。

為讓市場防疫措施做到滴水不落，市議員邱素貞4日在第三市場自治會副會長黃萬順、代表施建仲，以及民意街文創市集主委蔡映婷、國光里長陳雅惠等人陪同下，到第三市場分送攤商每攤一片防護面罩，以及5枚防疫口罩，除對攤商盡一份棉薄防護力量外，希望提升防疫措施，吸引人潮回流。

邱素貞表示，疫情期間，市場的防疫措施，格外受重視，第三市場除在主要入口處設有酒精噴手、簡訊實名制，也配合市場採購分流制。

邱素貞說，她的身分證最後一碼為奇數，因此週五來市場，受疫情衝擊，市場本來人就少了，如今實施分流，人更少，大家出來擺賺不到工錢，乾脆直接待在家裡面未營業，她希望疫情趕快過去，提升買氣。

施建仲、蔡映婷指出，第三市場攤商有204攤，文創市集有約200攤，目前市場人潮較過去少了約七八成，只剩下兩成左右，市場完全配合政府做好防疫政策規定，攤商也都非常自律約束，希望民眾可以放心來採買。他們感謝邱素貞提供面罩與口罩，讓民眾與攤商間的距離，多了一層防護罩的保護，比較安心，更有安全感。

(中時 )