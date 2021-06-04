日本今日（4日）無償向台灣提供124萬劑AZ新冠病毒疫苗，政府對此表示感謝，不過，大陸國台辦表示，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲，但民進黨仍然把政治操弄置於民眾生命健康安全之上。

大陸國台辦今以發言人馬曉光名義發出書面答記者問，問題為，「日本將向台灣提供一批AZ新冠病毒疫苗，民進黨當局表示感謝，對此有何評論？」

馬曉光說，台灣疫情爆發以來，大陸多次表示願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快應對疫情，願意向廣大台灣同胞提供被世界衛生組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗。

馬曉光又指，上海復星醫藥集團也表示願意將其參與研發和代理的BNT公司mRNA新冠疫苗服務於台灣民眾，半個多月過去了，民進黨編造出種種藉口，對大陸疫苗輸台橫加阻撓，導致台灣染疫人數和死亡人數節節攀升。

他稱，「台灣民眾都明白，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲，但民進黨當局仍然把政治操弄置於民眾生命健康安全之上」。

他說，當前台灣疫情擴散正進入一個新的高峰，民眾生命健康還將遭受重大損害，「難道民進黨當局的政治生命比台灣民眾的生命還重要？」

(旺報 )