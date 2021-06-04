新莊宏匯廣場今（4日）稍早宣布，在全民齊心期盼疫情緩解的關鍵時刻，決定繼續延長自主停業時間至6月11日，若從5月24日停業起算，至6月11日共停業19天。但為服務市民，B2樓田倉超市明（5日）起先恢復營業，每日上午11時營業至晚間20時供應民生物資。

此外，即日起除「所有專櫃年度包底調降30%」、「所有專櫃5月份管理費減免50%」外，宏匯廣場再宣布，會主動按自主停業天數，等比例扣減所有專櫃的每月固定費用，包含：空調冰水費、廣告贊助費、包裝費、收銀機租金、叫號機租金，並溯及自5月份起適用。

另，宏匯廣場已主動將會員在「我的超人媽咪」、「初夏嘉年華」檔期檔期活動中所獲贈的電子贈品劵、VR ZONE NEW TAIPEI單項遊戲設施體驗劵，延長使用期限至7月31日。

宏匯廣場感謝協力廠商及合作夥伴一同保護顧客、照顧同仁、守護家園，「你我的歲月靜好，皆因有人負重前行，不要急於相見，平安便是夙願。相信風雨過後，必有更美好的天晴。」並呼籲到田倉超市採買的顧客務必配合戴口罩、實聯制、勤消毒、保身距、人流管控等防疫措施。

(中時 )