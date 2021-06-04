國民黨發起6月6日「挺醫護、要疫苗」活動。（國民黨提供）

國民黨發起6月6日「挺醫護、要疫苗」活動。（國民黨提供）

疫情嚴峻，但政府取得疫苗速度緩慢，由於正值三級防疫警戒，考量防疫安全，國民黨發起「挺醫護、要疫苗」活動，號召民眾6月6日中午12點，以按喇叭或敲打鍋盆等方式大力發聲，對政府的失能，表達人民的怒吼，當天晚上8點則接續熄燈1分鐘，表達無聲抗議，代表政府防疫不力，讓全民陷入黑暗之中。

國民黨主席江啟臣說，面對民間團體與企業欲自購疫苗捐贈國人，政府的回應設下諸多條件，雖然法律規定政府有權利訂定疫苗進口程序規範，但應該是要能夠助於保障人民生命財產與安全，而非讓指揮官任意擴權干預人民權利。

對於指揮官陳時中指稱鴻海創辦人郭台銘未提供原廠授權書，阻擋疫苗捐贈，考紀會主委葉慶元引用法律駁斥，批評這根本就於法無據，且明顯違法。葉說，藥事法48條之2規定，因應緊急公共衛生情勢需求，可專案申請藥品輸入，不受39、40條限制，衛福部在據此訂定「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，要求提供4項文件獨缺原廠授權書。

葉慶元痛批，衛福部自行頒布「COVID-19疫苗專案輸入流程」，但這個規範在網路上根本找不到，為何要拿找不到的規定，去架空衛福部依據藥事法提出的辦法。

葉慶元指出，蔡英文總統此時不搶購疫苗，居然在卡疫苗，這有無背離職務釀成災害罪，或曲解法律圖利相關國產疫苗廠商等疑慮，都待進一步深究，呼籲陳時中、蔡英文勿在阻擋疫苗進口，否則早晚得面臨法律制裁。

根據國民黨規畫，民眾可在6月6日中午12點，在不妨礙防疫、不群聚的前提下，就地取材參與發聲，包含開車鳴按喇叭、在家敲擊鍋碗瓢盆、走路者可鼓掌或大聲吶喊「挺醫護、要疫苗」，自拍參與影片，貼上臉書並hashtag「＃66齊發聲」「＃挺醫護要疫苗」。

(中時 )