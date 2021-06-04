大坂直美前幾天退出法國網球公開賽消息震驚外界，許多知名球星和球評都為此發表他們看法，其中有人支持，也有人給予批評，其中女網天后小威廉絲(Serena Williams)在法網記者會說：「我希望現在能給她個擁抱，因為我明白這種感覺，我曾經處在她那種位置。每個人的性格不同。你們最好讓她採用自己的方式去處理。」

Lewis Hamilton says he knows from experience how difficult being thrust into the limelight can be and how young athletes like Naomi Osaka need help and support to cope with its pressures. pic.twitter.com/hKbPrDTxea — ESPN F1 (@ESPNF1) June 3, 2021

而除了網壇人物之外，外界運動員也都紛紛表示看法，本週末在F1賽車亞塞拜然站，當今七冠車手、英國名將車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)表態力挺大坂直美，甚至呼籲F1賽車應該回應大坂退賽爭議，以避免賽車界也出現類似問題。

他在個人推特發文：「心理健康並非笑話，這是真實和嚴肅的問題。我想告訴大坂直美，讓她知道她不是一個人，她並不孤單。」他也要求F1官方，必須針對退賽風波做出相關回應，並用實際行動避免事情再發生，「當你還年輕就被丟到鎂光燈下，感覺非常沈重，我們多數人都沒準備好，你只能從錯誤中不斷學習。」

「我相信，他們完全可以用更好方式來處理問題。」漢米爾頓繼續說道。在本賽季漢米爾頓身上也出現了不少新聞，其中他非常關心世界局勢，他曾在個人社群呼籲廣大粉絲禁止吃肉，認為這是毀滅生態的行為，而在上個月他因對手紅牛車隊改裝可變型尾翼表達自己的不滿，認為對方在比賽中涉嫌作弊。

英籍非裔的他非常關注諸如此類的問題，或許是因為種族，他身邊也可能有類似事件發生，所以他今年為外界頻頻發聲，如今大坂直美因憂鬱症退賽他也跳出來講話，雖然無法判定他的觀點是好是壞，但由此能看出他是非常關注體育圈以及社會局勢的人，除了在賽車場上他也成為新一代的話題性人物。

(中時新聞網)