大坂直美前幾天退出法國網球公開賽消息震驚外界，許多知名球星和球評都為此發表他們看法，其中有人支持，也有人給予批評，其中女網天后小威廉絲(Serena Williams)在法網記者會說：「我希望現在能給她個擁抱，因為我明白這種感覺，我曾經處在她那種位置。每個人的性格不同。你們最好讓她採用自己的方式去處理。」
而除了網壇人物之外，外界運動員也都紛紛表示看法，本週末在F1賽車亞塞拜然站，當今七冠車手、英國名將車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)表態力挺大坂直美，甚至呼籲F1賽車應該回應大坂退賽爭議，以避免賽車界也出現類似問題。
他在個人推特發文：「心理健康並非笑話，這是真實和嚴肅的問題。我想告訴大坂直美，讓她知道她不是一個人，她並不孤單。」他也要求F1官方，必須針對退賽風波做出相關回應，並用實際行動避免事情再發生，「當你還年輕就被丟到鎂光燈下，感覺非常沈重，我們多數人都沒準備好，你只能從錯誤中不斷學習。」
「我相信，他們完全可以用更好方式來處理問題。」漢米爾頓繼續說道。在本賽季漢米爾頓身上也出現了不少新聞，其中他非常關心世界局勢，他曾在個人社群呼籲廣大粉絲禁止吃肉，認為這是毀滅生態的行為，而在上個月他因對手紅牛車隊改裝可變型尾翼表達自己的不滿，認為對方在比賽中涉嫌作弊。
英籍非裔的他非常關注諸如此類的問題，或許是因為種族，他身邊也可能有類似事件發生，所以他今年為外界頻頻發聲，如今大坂直美因憂鬱症退賽他也跳出來講話，雖然無法判定他的觀點是好是壞，但由此能看出他是非常關注體育圈以及社會局勢的人，除了在賽車場上他也成為新一代的話題性人物。
(中時新聞網)
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