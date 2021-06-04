華視女主播林彥汝上個月29日在臉書證實，一家三口確診新冠肺炎，透露老公已送醫治療，自己和6歲兒子則前往士林檢疫所隔離，全家都獲得良好照顧，目前確診12天的她，透露雖然有症狀未完全康復，但基本上覺得差不多已經痊癒。

林彥汝和6歲兒子前往士林檢疫所隔離，前天（2日）在臉書透露最新狀況：「今天確診日第10天，味覺異常逐漸好轉，也沒有發燒狀態」，可見身體逐漸康復中，事隔二日後，她稍早再次發文，表示來到確診第12天，雖然偶爾仍會乾咳，沒咳的時候，當下會認為自己幾乎痊癒了，但也不禁感嘆：「2021年還有更衰的事情嗎？」

此外，她也透露跟6歲兒子在檢疫所隔離的日常，母子倆基本上處於大眼瞪小眼的狀態，心想著究竟還要熬多久，接著曬出兒子因為不按時吃飯，被她罰舉高雙手面壁思過的照片，無奈表示：「慶幸的是兒子雖然情況不糟，不過惹她發火的功力，倒是更上一層樓，無論到哪裡，都能找到罰站的好地方」。

眼見林彥汝逐漸康復，網友紛紛留言：「覺得妳很勇敢，祝早日康復回家」、「感謝美女主播分享，讓我們安了一顆害怕的心，也佩服妳的臨危不亂及勇敢」，但也有人好奇發問：「請問要怎樣才能確認痊癒並出院呢？在檢疫所三餐是怎麼打理？換洗衣物有辦法洗嗎？」她則回覆：「痊癒還是要有醫生認定，這邊會有人送三餐，也有水晶肥皂，要自己手洗曬乾」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)