曾任台南地檢署檢察官的張簡姓律師，涉嫌教唆涉及另起洩密罪的前台南市白河警分局偵查隊李姓小隊長，洩露另起案情給偵查中的被告。台南地檢署偵查終結後，全案依妨害秘密罪嫌將2人提起公訴。

據查，2020年8月間，南檢檢察官彭盛智偵辦他案時，發現時任白河警分局偵查隊的李姓小隊長，疑似將偵查中的秘密洩漏給案件被告，經深入追查後，去年12月29日指揮調查局台南市調查處及警方，持票搜索白河警分局偵查隊，並傳喚李員及6名證人到案後，認定李員涉嫌重大，但因沒有聲押的必要，諭知50萬元交保。

案發後，市警局立即召開人評會，火速發布派令，不僅將李員調任市刑大，之後又改調台南市警二分局擔任行政業務，還將白河警分局記姓偵查隊長調任市刑大勤務指揮中心。

不料，檢調深入追查發現，去年4月間，李員疑因被曾經擔任南檢檢察官的張簡律師教唆，再涉洩漏另起該小隊承辦、當時仍在南檢偵查中的案件資料，經今年1月26日指揮市調處及市警局，持搜索票對市刑大李員辦公處所、張簡律師事務所等4處執行搜索，並傳喚李員、張簡等共計6名被告與證人到案。

檢方複訊後，認定李員涉及洩密罪、張簡涉及教唆洩密罪均罪嫌重大，但因沒有聲押必要，分別諭知10萬、50萬元具保後請回。全案近日偵查終結後，檢方依妨害秘密罪嫌起訴李及張簡等2人。

(中時 )