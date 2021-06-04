彰化地瓜產量也是全國第二大，彰化縣政府結合保證責任彰化縣大城蕃薯生產合作社、保證責任彰化縣冠軍甘藷生產合作社、保證責任彰化縣慶全地瓜生產合作社等，辦理彰化優鮮地瓜線上聯合行銷。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

葡萄成熟時，意外燒出一把疫情，一度讓果農欲哭無淚，但葡萄無辜，本身高營養價值，正是戰疫良品，彰化縣各界透過各種管道促銷葡萄，捷報頻傳，彰縣府整合各農會和青農，提供團購資訊，已經賣出3000箱，彰化縣工商投資策進會再度發起企業及個人買葡萄，至4日為止，再認購3007箱，共128萬4800元。

彰化縣巨峰葡萄種植面積約1200公頃，為2500公頃，每兩顆葡萄就有一顆來自彰化，彰化縣長王惠美表示，為趕在盛產期及疫情影響傳統通路期間行銷葡萄，縣府提供新購物形態以符合現今防疫需求，整合彰化縣各農會及青農，提供團購資訊訂購及上架i郵購平台-彰化優鮮農漁會專區。

後續又搭配彰化優鮮蔬果箱及農會鳳梨禮盒辦理直播行銷，尤其，當日葡萄限量組，直播期間瞬間秒殺，最後搭配阿美廚房防疫篇教學酸甜葡萄魚及於東森購物行銷和媒合企業購買彰化在地的優質葡萄，期間也賣出3000組以上葡萄禮盒。

彰縣府搭配青農推出的蔬果箱，第一波原價699特價499，5月31日結單，已賣出263箱，預計6月3出貨。第二波原價899特價699，預計6月10結單，數量還再爆衝中。鳳梨水果箱目前原價699特價599元，預計6月10日結單，訂購也在飆升中。

看好網購宅配的商機，彰化地瓜產量也是全國第二大，彰化縣政府結合保證責任彰化縣大城蕃薯生產合作社、保證責任彰化縣冠軍甘藷生產合作社、保證責任彰化縣慶全地瓜生產合作社等，辦理彰化優鮮地瓜線上聯合行銷。大城生產合作社的栗子地瓜，口感綿密甜度與香氣高；冠軍甘藷生產合作社，有產銷履歷、有機產品認證無農藥栽培；慶全生產合作社有巴巴塔塔冰夯地瓜，都可以利用電商平台訂購宅配到府。

(中時 )