佛奇接受CNN專訪。

美國有線電視新聞網(CNN)4日登出國家過敏與傳染病研究院院長佛奇的專訪。身為主導美國對抗新冠肺炎大流行的人，佛奇於2020年疫情最猖狂期間所發出的電子郵件日前為外媒曝光。其中，一封來自「生態健康聯盟」的信感謝他認證新冠病毒並非源自實驗室外洩；對此，佛奇駁斥「胡說八道」，並表示對於病毒的起源自己始終保持開放性態度，不論是來自實驗室還是動物身上。

報導指出，日前包括CNN、《華盛頓郵報》、《衛報》等媒體，披露佛奇在疫情猖獗期間所發出與收到的數千封電子郵件。其中，「生態健康聯盟」的高階主管於2020年4月寫信給佛奇。信中感謝佛奇公開聲明並支持冠狀病毒源於自然，而非實驗室外洩(目前病毒起源仍未定論)。「生態健康聯盟」日前遭踢爆資助武漢病毒研究所的研究。

當CNN主持人柏曼問到，「部分評論者引用這封信來指控你與武漢病毒研究所的人關係過於親密，你怎麼看？」佛奇則回應，「這完全胡說八道。我甚至不知道他們從這封信的哪段話得到這種結論」。

佛奇強調，這封信的確寄給他沒有錯，而他也回應冠狀病毒的起源仍不確定。「我總是說，今天還是這樣說，我相信病毒最有可能是來自動物傳染人類；但我對這結論保持絕對開放的態度。如果病毒是來自於其他來源，有可能是其他因素使然，也可能是實驗室外洩，但我始終對此維持開放心態。這也是為何我總是公開強調要持續調查病毒的起源」。

他補充道，「你當然可以誤解這封信，而這封信就是一個人發給我的，不管他認為我說了甚麼，我都回以謝謝你。我認為病毒的起源來自物種間的跳躍，我的確這樣認為，同時我對結論開放，認為可能是實驗室外流」。

另一封發自於4月16日的信件中，國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）在提到實驗室外流的假定時，寫道「陰謀論找到題材了」；不過，這封信多處遭到增減，而佛奇說自己已記不得內容。

他表示，這些信件總數多達1萬封，要記住每封信的內容根本不可能。「我不記得增減的內容是甚麼，但我想要說中國人刻意精心策劃能殺死自己與他人的東西，這種想法非常牽強。我認為這想太多了」。

在2020年2月5號與衛生及公共服務部部長波維爾（Sylvia Burwell）的信件中，佛奇表示波維爾前往的地方風險相當低，因此無須配戴口罩。這封信是在新冠病毒大流行之前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議民眾戴口罩前發送的。

CNN主持人問到，「此後發生的變化很多，如果時光倒退，你是否為給他不同的建議？」對此，佛奇認為這是後見之明。「隨著科學訊息愈來愈多，當你在1月與2月收到的資訊量只有這些，你會據此做出建議與政策；如果3月與4月累積了更多資訊，你會修改先前的意見與建議」。

換言之，「如果當時我們知道大部分的感染是因為無症狀感染者造成，而口罩能在我們還沒察覺下就發揮作用，如果當時我知道這件事情，我自然會做出這樣的建議。現在你問的問題是用你現在知道的事情，來問當時你會不會採取不同作為，人們當然會這樣做」。

(中時新聞網)