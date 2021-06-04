美國黑石集團（NYSE:BX）今日宣布，旗下的私募股權基金已經與泛海控股集團有限公司簽署最終協議，將以13億美元的企業價值收購IDG集團。

IDG成立於1964年，致力於在科技產業中提供專業的市場分析與諮詢服務。五十多年來，IDG在科技市場的每次重大變革中都能夠為IT供應商與終端用戶提供專業洞察力和資訊情報；從個人電腦的發明到iPhone的推出，再到雲端運算到人工智慧的出現。IDC是IDG（國際數據集團）旗下子公司，IDG是全球領先的媒體出版、研究諮詢、及活動服務公司。

黑石集團的入主將使IDG能夠把握住大量投資機會，以確保其技術和產品組合的持續豐富與成長，亦包括透過策略收購擴大其在市場的領導地位。

黑石核心私募全球負責人彼得·華萊士（Peter Wallace）表示：「隨著業務增長與創新步伐的加快， IDG向技術領先企業所提供的高品質數據、分析和洞察力只會變得越來越重要。IDG擁有值得信賴的品牌和對技術供應商和終端用戶的深入了解，我們的投資將有助於IDG加快在其業務領域創造更先進產品的計劃。」

黑石董事總經理維克拉姆·蘇雷什（Vikram Suresh）表示：「隨著科技生態系統日益複雜且競爭日益激烈，對深度市場分析的需求已成為老牌科技公司和顛覆性科技公司的必要條件。我們期待著與IDG管理團隊合作，在為全球最大科技公司提供優質服務的基礎上再接再厲。」

IDG近期完成了多項收購，以進一步增強其為客戶服務的能力。 IDG在2020年對Triblio的收購擴展了其軟體即服務平台（Software-as-a-service），並加強了其支持行銷計劃的能力。 IDG上個月對Metri的收購擴展了其豐富的IT定價資料庫，並使其可提供IT預算/營運對標和採購服務。

(時報資訊)