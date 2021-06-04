喜歡Google Pixel系列產品嗎？Google在2017年首次發表Pixel Buds真無線耳機，在2020年4月份推出Pixel Buds 2。透過官方部落格發表的最新Pixel Buds產品，則是Pixel Buds A系列產品，根據官方說法，將首度引進台灣，造福台灣的民眾！

Google 產品經理 Austine Chang在Google 台灣官方部落格發布了最新文章，介紹了Pixel Buds A-Series新品。他指出，推出的 Pixel Buds A-Series承襲了Pixel Buds 真無線耳機之輕巧以及多功能的特性，且價格更親民，還加上了 Google 助理提供的免動手實用協助。

研究顯示大多數人在描述優質音效時，都會形容為飽滿、清晰和自然的聲音。而Google的音訊就是依此為準則進行調校，並沿用到其他裝置 (例如 Nest Audio)。當然，Pixel Buds A-Series 也不例外。獨家設計的 12 公釐動態揚聲驅動單元可為使用者提供飽滿、清晰且自然的音質，此外，還提供低音加強選項，讓使用者選擇是否要強調低音。

如要體驗揚聲器的全音域表現能力，特別是低頻的表現，耳機必須緊密貼合雙耳。Google透過掃描了數千隻耳朵，來讓 Pixel Buds A-Series 能夠穩固貼合並提供舒適隔音效果。同時使用環境感知氣孔來降低耳內壓力，以便維持長時間的舒適貼合感受。此外，左右兩側耳機都會連線到播放音訊的主裝置，並各自具有強大的傳輸能力，可讓你的聲音在不受干擾的情況下清晰呈現。

使用者的周遭環境也可能會影響音質的好壞。全新 Pixel Buds A-Series 內建智慧音效調整功能，可依據周遭環境自動調高或調低音量。如果你正從安靜的家中移動到嘈雜的地方 (例如城市街道)，或慢跑經過很吵的施工現場時，這功能就可派上用場。

除此之外，通話品質也非常清晰。為了盡可能確保清晰的通話品質，Pixel Buds A-Series 的麥克風採用波束成形技術，可集中捕捉使用者的語音並降低外界雜音，讓通話品質清晰無比 (當然，整體通話品質還取決於訊號強度、周遭環境、網路流量和其他多項因素)。

Pixel Buds A-Series 充電一次，聆聽時間最長可達 5 小時。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Pixel Buds 的設計靈感源於「體積精巧，功能強大」：Pixel Buds A-Series 充電一次，聆聽時間最長可達 5 小時；若搭配充電盒使用，最長則可聆聽 24 小時。可支援快速充電，在充電盒中充電約 15 分鐘後，聆聽時間最長可達 3 小時。並且具備抗汗抗水功能。

Pixel Buds A-Series 內建 Google 助理，不必動手就能快速獲得協助。只要說出「Ok Google」，即可查詢天氣資訊、獲得問題解答、調整音量，或是讓 Google 助理為你讀出通知內容。除了提問外，使用者還能享有更多服務。比如，若是搭配 Pixel 或 Android 6.0 以上版本的手機使用，就能直接透過耳機收聽超過 40 種語言的即時翻譯。

Pixel Buds A-Series 目前已在美國和加拿大開放預購(售價為99美元），目前已經在台灣的Google Store，代表不久之後將在台開賣。有興趣的朋友可以前往Google Store加入等候名單，以便在官方開賣的時候第一時間獲得通知。

(科技)