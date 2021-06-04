高端疫苗（6547）今（4）日連殺第五根跌停，且還有逾1.56萬張賣單高掛，今天跌停來到230.5元，投資人幾乎大逃殺想賣出手中持股。據統計，投信3日手中56張持股，全數砍出，估計小賠500萬元出市場，另證券自營商也搭上高端疫苗5月的驚奇大漲之旅，5月10日持股100張，但到5月14日大增至200張，到6月3日持股為189張。

至於這波高端疫苗大漲大跌下，外資可說對高端疫苗不離不棄，4月底外資持股13,121張，但到了6月3日持股為14,273張，合計增加1,152張。

高端疫苗近來引起市場高度爭議，今天股價連殺第五根跌停，等於從5月17日的歷史最高價417元，跌到今天230.5元，跌了44.72％，幾近快要腰斬。

投信之前對高端疫苗持股為零，於5月13日高端疫苗股價飆高至當日收漲停363元，忍不住跳下去搶了58張，當天成交值爆增至16,108張，但隨著爭議事件擴大，先於5月31日及6月1日各賣了一張，當天股價均跌停，分收350.5元及315.5元，6月3日跌停256元，索性全數將剩餘的56張持股全砍掉。

而證券自營商在5月10日持股僅有100張，5月14日在高端疫苗股價飆到379.5元時，持股已增加到200張，增幅一倍，6月3日持股為189張，等於也是認賠殺了11張。這段時間，到底是哪些投信及自營商買進，引起市場高度關注。

(工商 )