商務部新聞發言人高峰4日表示，2021年1至4月大陸服務貿易進出口總值人民幣（下同）15,644.5億元，年增3.3％。其中，服務出口7,462.1億元，增長23.2％；進口8,182.4億元，下降10％。

大陸金融時報報導，服務出口增幅大於進口33.2個百分點，帶動服務貿易逆差下降76.3％至720.4億元，年減2,313.2億元。與2019年同期相比，服務進出口下降10.3％，2019與2020年平均下降5.3％，其中，出口增長20.5％，2019與2020年平均增長9.8％；進口下降27.3％，2019與2020年平均下降14.7％。

數據顯示，4月當月服務進出口增長較快，大陸4月服務進出口總額4,061.9億元，比2020年同期增長12.3％。此外，知識密集型服務貿易占比提高，大陸1至4月知識密集型服務進出口7,325.3億元，年增14.9％，佔服務進出口總額的比重達到46.8％，提升4.7個百分點。旅行服務進出口則繼續下降，前4個月，大陸旅行服務進出口2,481.9億元，下降41.3％。

(工商 )