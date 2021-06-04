日本女星大久保麻梨子（Mariko）2016年嫁給台灣男友Jerry，已經成為台灣媳婦長達5年，近來台灣疫情爆發，她也十分關心最新情況，先前還立刻響應捐血，由於近來日本捐助台灣AZ疫苗，大久保麻梨子收到了許台灣朋友留言表達謝意，讓她開心地說，「你們真的好可愛」。

由於台灣新冠肺炎疫情升溫，日本伸出援手，捐助台灣124萬劑AZ疫苗，對此，大久保麻梨子日前在臉書發文表示，許多人私訊她疫情結束後一定要再去日本玩，好好爆買一波，以觀光財報答日本，讓她忍不住笑說：「台灣和日本就是需要幫助時能互相幫助的好朋友。」

大久保麻梨子也有感而發透露：「日本需要幫助時，台灣也毫不猶豫的立刻伸手，我們日本人也都銘記在心。」認為在危機時刻有能夠伸出援手的朋友真的很溫暖，「我們繼續該做的，把自己照顧好，做好防疫措施，感謝第一線的醫護人員們」，最後更為大家加油打氣。

網友們也紛紛直言直呼，感謝日本的幫助，「疫情結束後一定要多去日本幾趟玩玩、見見老朋友」、「謝謝日本，患難見真情」、「感謝日本，祝你健康平安」、「超感謝日本！謝謝協助讓疫苗順利來台灣的各位！」、「謝謝日本在台灣有難的時候伸出援手，給予幫助」、「謝謝日本，一輩子不會忘！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)