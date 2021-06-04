金曲歌王「老蕭」蕭敬騰近日證實已在上海接種國藥疫苗，目前已完成第一劑，計畫21天後打第二劑。「台灣好媳婦」佩甄的整形名醫老公王祚軒近年常因工作往來台灣大陸，昨(3日)他受訪也證實接種了國藥疫苗，而且他比蕭敬騰更早打完，目前兩劑都接種完成，他也分享打完疫苗反應。

蕭敬騰近日在大陸醫院與醫療團隊合影照片流出，經紀人Summer證實蕭敬騰已經接種疫苗，3月中工作團隊先到大陸隔離，隔離期結束後再到珠海錄影，本月初抵達上海，一行人12人先前便預約接種疫苗，Summer分享只要有台胞證就可免費接種疫苗，目前蕭敬騰完成了國藥疫苗的第一劑接種，狀況良好。

佩甄和老公結婚13年。（圖／中時資料照片）

而佩甄和王祚軒結婚13年，育有一女一子，佩甄近來常分享老公為了工作到處飛的心情，據《三立新聞網》報導，王祚軒目前從北京返台正在隔離中，受訪時證實自己早在4月底就在北京當地醫院接種了國藥疫苗，28天後打了第二劑，問接種後的反應？王祚軒分享就是疲累兩天，之後一切恢復正常。

佩甄和老公結婚13年。（圖／中時資料照片）

王祚軒回憶接受注射時，醫護人員先問他是否有指定疫苗品牌，他因知道指定疫苗手續麻煩，要花比較長的時間，便選打當地國產的國藥疫苗，打完後他沒直接回家，先在醫院待了一陣子確定無異狀才離開，兩劑打完後還得到一個證明注射疫苗完成的胸針。至於對目前台灣疫苗爭議，王祚軒說見仁見智，他不會對國產疫苗沒信心，也不認為打進口疫苗一定比較好，強調目前「先求有再求好」，也相信現在只要是經過檢驗測試上市的疫苗應該都可以，並呼籲：「有疫苗當然還是要打」。

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(中時新聞網)