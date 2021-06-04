雲南省北遷「斷鼻家族」15頭亞洲野象群，自2日晚間9點55分從進入昆明市晉寧區雙河鄉後，3日傍晚4點沿雙河鄉向北偏西遷移了9公里，持續往昆明市中心挺進，昆明市委書記程連元已在市網格化綜合監督指揮中心坐陣，強調要全力保障人民群眾生命財產安全和亞洲象群安全。

《昆明日報》報導，程連元透過視訊連線，聽取省林業和草原局局長萬勇，市人大常委會副主任戚永宏彙報。強調要做好象群進入昆明主城區的應急準備，最大限度減少象群肇事損害、降低人群和象群相互干擾引發衝突的風險。

雲南省林草局網站消息，晉寧區位於滇池南岸，人口30萬，面積1336平方公里。為做好布防工作，現場指揮部聚焦「盯住象」「管住人」，共投入應急及警力630人，各類輛106輛、無人機14架，儲備象食15噸，投餵3.6噸。

《雲南日報》報導，人們關心這群亞洲象北遷過程是否找到新的棲息地？北京林業大學教授謝屹表示，讓亞洲象停下來並能夠生息繁衍的自然區域，應當具備穩定水源、足夠食物、適合溫度以及硝塘等條件。自4月16日往北遷徙過程中，曾有一些適合的棲息地，但牠們沒有停下來，目前牠們的活動區域已遠超出近年來記錄到的適宜棲息地範圍。該象群北遷以來，在每個縣區停留時間，越往北走越短，側面反映出越往北，適宜牠們的棲息地越難找。

謝屹稱，亞洲象北遷經過普洱以東、以北區域，近些年都沒有大象分布，所以當地缺乏對於亞洲象肇事管控的成熟經驗。在這種情況下，既要保障當地群眾生命安全，又要保障亞洲象安全，多部門聯動投入大量人力物力等巨大政府和公共資源投入。

象群如果繼續北遷，將走向城市眾多、人口密集的區域，無論是人或象的安全保障，都將更加嚴峻。

大陸《科技日報》報導，「斷鼻家族」15頭野象從西雙版納猛養子保護區出走已一年多。沿淇中一路向北，走出雨林，也走進公眾視野，成為一次難得的科普契機。北遷對人象都是一場危險流浪。象群一路「肇事」，經濟損失不菲，但也讓更多遠離亞洲象棲息地的人了解大象現狀。

北京師範大學課題組在雲南調研發現，由於人類土地利用方式變化和片面的森林保護政策，亞洲象食物減少，逐漸走出棲息地，進入人類活動區域。目前已有62.4％的亞洲象，被迫走出保護區且長期「流浪」在外。

2013年至2019年，全大陸人象衝突已造成73人傷亡，光直接財產損失就高達2.1億元人民幣。

這次出走，問題擺在更多人面前。要讓大象和人類都體面地生活，需要政府行動，需要多方參與。大象在尋找家園，也在向人類社會提問和求助。

(中時 )