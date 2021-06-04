5移工躲越南餐飲店群聚飲酒，被新營警眼尖查獲，將送台南市衛生局開罰。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

5移工躲越南餐飲店群聚飲酒，被新營警眼尖查獲，將送台南市衛生局開罰。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

金毋湯，疫情期間還群聚飲酒。台南市新營警分局員警昨日晚間7點進行巡邏時，見一家越南餐飲店外有多部機車，入內查訪時發現5名越籍移工在店內飲酒，當場開立稽查表，連同胡姓業者將一起送請衛生局裁罰。

新營警分局表示，3日晚間民治派出所警員巡邏行經復興路，發現一間越南餐飲店外停放多部機車，為防範群聚行為成為防疫破口，立即主動進入店內查訪，發現有5名越籍移工在店內飲酒。

5名越籍移工為該店熟客，胡姓業者為躲避稽查，特別安排移工坐在店內隱蔽處，從店外無法直接看到，5名移工中還有2人是等待遣返的逾期移工。

新營分局表示，為防堵疫情向外擴散，警方持續利用臨檢等勤務作為，對特殊場所進行全面清查，避免違法群聚造成疫情破口的危害，也呼籲業者、在台的外籍人士務必配合政府防疫規定，守護自身和大家的健康。

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(中時 )