日本援助台灣124萬劑AZ疫苗，今天下午將抵台，國民黨主席江啟臣今天表示，要感謝日本的善意，也證明蔡政府只要能「開大門、納善意」，有助於我們更快取得國際認證的疫苗，但這狀況也證明蔡政府所謂的防疫超前部署破功，且到現在民間團體或是企業要捐國際疫苗，蔡政府還在官僚，自大自滿加官僚，這些才是防疫最大破口。

日本將供應台灣124萬劑AZ疫苗，日本航空將於今天下午運抵桃園機場。據《朝日新聞》報導，日本這次能快速行動，前首相安倍晉三和自民黨國會議員扮演了幕後推手。

對於日本援助疫苗，江啟臣今天表示，日本援助的疫苗數量，已經超過了蔡政府手握的87.6萬劑，證明「開大門、納善意」，比蔡政府一意孤行，更能讓我們快速的拿到更多疫苗，也證明蔡政府的疫苗採購能力急需民間與世界各國幫助。

江啟臣批評，地方政府與民間社團紛紛提出對外採購疫苗的申請，但指揮中心卻一再增加法律所沒有的限制，除了要求必須要藥商才能申請，還要求提供八大項目，接著再提出須由政府簽約，最後還要求申請人必須檢附原廠授權書，讓民間採購疫苗難上加難。

江啟臣強調，當前疫苗是阻斷疫情的最佳解方，政府對於民間四處奔走搶購疫苗，應該是給予更大的協助，更多的鬆綁，盡快引進疫苗，然後依法審核、查驗，確保品質無虞，引進後政府也可依法徵收或啟動緊急專案採購，共同合作抗疫，但蔡政府卻是假疫苗安全之名，行阻擋輸入之實，無視生命不斷地消逝。

江啟臣說，最近機場大排長龍出國的景象，就是政府不想公開透明，告訴大家何時可以打到安全、國際認證的疫苗，當人民焦慮不安時，當然只能自己想辦法，能出國接種疫苗的人就飛出去，所以才會看到這樣景象，現在政府最該解決的問題，就是如何取得足夠疫苗。

(中時 )