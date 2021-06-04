本土疫情未降溫，行政院長蘇貞昌承諾的「第一季到貨2000萬劑進口疫苗」至今僅到貨87.66萬劑，到貨率不到5％；即使加上今（4）日下午預計從日本運來的124萬劑AZ疫苗，也僅達承諾的1/10。立委指政府的「疫苗支票」至少跳票50次，2成醫護還沒拿到去年第4季津貼，蘇貞昌失信於民，是「放羊的孩子」。

5月下旬以來本土疫情燒得又快又猛，本土確診病例累計近萬例、死亡累計166例。立委邱臣遠表示，蘇貞昌2月至立法院專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項時提到，台灣可獲得國外疫苗約2000萬劑（含COVAX約476萬劑、AZ疫苗1000萬劑及莫德納疫苗505萬劑）預計第1季起陸續供應。但衛福部花了370多億採購疫苗，實際到貨僅87.66萬劑（COVAX到貨率12.8％、ＡZ到貨率1.17％、莫德納2.97％）。加上衛環委員會下的「疫苗調閱小組」從4月29日成立到第三會期最後一天5月31日都沒有開過會，邱臣遠表示，最快下周將要求蘇揆赴立法院報告疫苗採購細節。

立委蔡壁如強調，有網友整理去年中以來政府的「疫苗支票」，至少跳票50次，政府「超前部署」已證明是「落後倒數」。另根據第一線臨床醫療的預測圖「COVID-19醫療壓力60日發展過程」統計表，疫情爆發後的第30天、正好就是未來一周，重症案例將增加，政府應考慮盤點重症資源的，公開建置資訊，且熱區監控應該細到以鄰里為單位。

蔡壁如表示，仍有部分醫院第一線醫護沒有拿到防疫津貼，甚至去年第4季還有2成沒下來，今年第1季也還沒有完全撥款，「聽說是審計部刁難。」第一線人員防疫保險，提供未來1至7年長期防疫的準備，同時落實執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法，社區快篩站設置經費應簡審快速撥款，「不要輕易解封，或應該輪流解封相關店家。」

邱臣遠說，蘇貞昌2019年就任至今，重大事故傷亡不斷，統計至6月3日，死亡人數高達246人（包含疫情、重大交通事故、國軍意外事故等），台灣防疫下半場要拚疫苗接種率，蘇揆應正視內閣系統性失靈。蔡壁如強調，全民都在等疫苗，然而看不到盡頭的隧道最令人恐慌，政府必須要當「出口的那一道光。」

邱臣遠說，感謝美、日捐贈疫苗馳援我國，但國人更關注疫苗怎麼打？可以選擇什麼品牌？蔡壁如則要求指揮中心應在最短時間內公布疫苗施打時程與規劃，讓大家知道「什麼時候輪到我注射疫苗」，包括各類別接種疫苗時程、哪些人、哪個時間點、可以打哪個廠牌、自費與公費接種辦法、以及疫苗接種受害救濟機制等。

(旺報 )