一零四(3130)指出，104人力銀行頁面新增「在家工作」及「在家兼職」兩大專區，合計5,500個工作機會註明可以遠端工作，以電子資訊、軟體、半導體業占51％最多。104人力銀行總經理黃于純指出，從5月底以來，企業徵才跌勢已經趨緩，截至6月初，線上仍有76萬個工作機會，許多企業透過遠端面試、甚至遠端到職，求職者無需等到疫情趨緩才開始求職。

5月初，疫情升三級之前，104人力銀行線上工作機會數85.2萬個，創歷史新高。自5月8日雙北升三級開始，企業徵才開始觀望，截至目前，6月工作機會數回降到76.1萬個，比上月同期減少9萬個、減幅1成。黃于純指出，減少的工作機會集中於住宿餐飲及批發零售，不過，目前工作數和去年5月谷底的55.5萬個相比、仍高出37％。

黃于純表示，各產業受疫情影響程度不一，影響較深的內需產業難免面臨人力調節的壓力，例如減班休息、提前特休、以及延後招募等。但她建議企業不要輕易裁員，因為人才養成不容易，從招募、錄取、到職、上手，約需3～6個月時間；以去年第一波疫情為例，求才市場曾在3月～6月就出現40％的報復性大反彈，有些企業根本來不及補人，只能眼睜睜看著疫後商機流失。

(時報資訊)