全國的第三級防疫警戒延長至6月14日，為保障環保局防疫消毒隊員的健康安全，桃園市政府日前已向中央爭取隊員可優先施打公費疫苗，目前200名防疫消毒隊員皆已完成疫苗接種，日後將持續執行熱點清潔消毒等繁重勤務，同時也呼籲民眾確實做好防疫作為，避免疫情逐漸擴散。

環保局長呂理德表示，早在去年疫情之初，桃園的防疫消毒大隊就已訓練成軍，目前編制有200位防疫消毒隊員，37部消毒車以及137部背負式的消毒機，在年初桃醫事件期間更與國軍33化學兵群合作執行全市環境大消毒，而5月10日起更進行三階段消毒計畫，不僅對於確診足跡熱點進行即時消毒，也針對足跡熱點的當地里及週邊里共約200個里、以及404處人潮密集熱區進行消毒。

呂理德說，根據統計今年1月至5月底的消毒數量約9466次，相比去年一整年消毒7158次，可見今年消毒隊員負擔很重，因防疫消毒大隊人員為第一線直接面對新冠病毒的威脅，故採優先接種，並持續投入確診者足跡的消毒第一線，在完成全市大消毒後，環保局會持續進行公共環境消毒作業。

桃園市環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，桃園市政府向中央申請隊員優先施打公費疫苗後，目前近200位的防疫消毒隊員皆已疫苗接種完畢，同時呼籲民眾倒垃圾時請務必戴口罩，保護自己也保護清潔隊員，若有經稽查不戴口罩者，最重處1萬5000元罰鍰。

(中時 )