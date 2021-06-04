行政院會昨通過紓困4.0特別預算案，送立法院審議。民進黨立院黨團今表示，上午黨團提案，提請立法院於7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案及7個優先法案，9日至11日加開委員會審查，希望18日前完成三讀。

民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，已提案希望臨時會在7日下午朝野協商；8日召開院會，邀請行政院長蘇貞昌到立法院報告；9日至11日召開委員會，15日到18日則舉行第二次會，盡速將「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的第三次追加預算修正通過。

羅致政指出，這次行政院「紓困4.0」方案，其中包括疫情防治預算734億，紓困預算其中個人的部分、個人紓困1,018億，事業薪資跟營運補貼665億，還有企業跟勞工貸款等等利息補貼183億，總計2,600億。

他表示，相信全國的民眾都知道這是一個救命錢。所以希望、也呼籲所有的政黨，尤其在野黨，能夠一起來快速的審查，通過預算。

由於黨內英系立委提出針對受薪階級每人每月發放1萬現金，立委鍾佳濱強調，這次行政院規畫的「紓困4.0」，是針對受疫情影響的家庭支柱者、產業與弱勢給予即時救助。羅致政強調，雖然大家都希望補助範圍能夠擴大，但錢還是必須花在刀口上。

至於七個急迫性的法案包括制定「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例草案」、修正「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」、「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」、「政務人員退職撫卹條例部分條文修正草案」、「公務人員退休撫卹基金管理條例部分條文修正草案」及「外國專業人才延攬及僱用法」。

(中時 )