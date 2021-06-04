照片上滿滿獎盃、獎牌，代表合作社歷年來的努力，也是每位異鄉游子力爭上游投影，有限責任新北市原住民電腦資訊勞動合作社林家豪理事主席分享，在創業前，他曾經碰過長者來找他，拿著親手編織的作品，希望透過網路來行銷，進而推廣原住民族文化，但想不到計畫案還未成形，就接到長者過世的消息，林理事主席表示，這成為他成立合作社最大的動力，下定決定找朋友，要為族人開創就業機會、提供好的平台，打進市場。

新北原民局表示，「有限責任新北市原住民電腦資訊勞動合作社」是全台唯一原住民電腦資訊類別合作社，可謂族人之光！新北原民局羅美菁局長更大力讚賞，目前該合作社營運穩定，除獲得中央原民會第12屆原曙獎殊榮外，亦連續9年榮獲內政部考核優等合作社。

新北原民局指出，市政府一向扶持原住民族經濟事業體發展，鼓勵各機關踴躍採購原住民產品與服務，掛保證的大力推薦，目前原住民廠商承攬市府各機關、學校採購並提供的服務案件共850件，總金額達1億8千多萬元，足見新北的原住民族事業體跨領域之影響力，真的是拚經濟、更拼文化文化傳承，盼原民產業永續發展。

(中時 )