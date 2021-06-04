江興鍛壓因大陸日系汽車廠客戶車用晶片缺料問題，逐漸獲得解決，拉貨慢慢恢復正常，今(4)日公布5月合併營收2.22億元，改寫同期第二高，前五月合併營收10.91億元，創同期第三高。江興鍛表示，江興鍛第二季兩岸每月出貨2.2～2.3億元。

江興鍛5月合併營收2.22億元，年成長41.71％，締造同期次高；前五月合併營收10.91億元，年增幅30.02％。江興鍛表示，江興鍛5月營收比去年同期大幅成長，主因是去年農曆年後爆發疫情所致。目前大陸日系汽車廠車用晶片缺料問題慢慢獲得解決，客戶5月拉貨與4月持平。其中大陸太倉及淮安兩工廠5月出貨1.2～1.3億元，台灣廠出貨9千多萬元。

江興鍛表示，江興鍛配合大陸太倉廠遷廠計畫，總計斥資1千萬美元淮安建新廠完工，6月起，太倉廠分月陸續將設備搬遷至淮安二期新廠安裝，下半年設法將太倉廠搬遷對每月營收影響控制至1千萬元以內，遷廠對下半年營收影響控制在3、4千萬元。

(工商 )