雲林縣府上月建請農糧署舒緩蔬菜產銷壓力獲採納，農委會各區農糧署已公告徵求110年度短期葉菜截切加工廠商，全國採購裁切蔬菜目標量1000公噸，補助供應單位集運費每公斤2元、截切處理費每公斤2元。

目前各級學校停課，餐廳禁止內用，嚴重衝擊雲林縣蔬菜產銷，雲林縣政府積極建請中央採行相關產銷調節措施，以舒緩產銷壓力，獲農委會採納。

農糧署中區分署公告辦理「110年度短期葉菜截切加工」計畫，徵求截切加工廠商，產品是短期葉菜截切加工產品，該分署目標量400公噸，每一家最低量10公噸，申請日至6月30日截止，產製之截切加工產品應自行銷售，不另補助或協助。

雲林縣農業處表示，農糧署補助供應單位集運費每公斤2元、截切加工廠商截切處理費每公斤2元，若供應及截切加工作業為同一單位，補助款僅得擇一領取。

截切加工廠商資格需是具合法工廠登記之食品製造業廠商，或具合法農產品加工廠的農民團體、或上述兩者之代工廠、或具加工實績證明的農民團體。

縣長張麗善表示，縣府除積極輔導產地團體轉供超市、大賣場、加工業者外，也以宅配「蔬菜箱」協助農友銷售，目前銷售超過2800箱；感謝中央採納雲林縣府建議的調節措施，在艱困時期協助保障農民收益。

(中時 )