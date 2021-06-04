日本外相茂木敏充，4日上午正式宣布，將無償贈與台灣124萬劑AZ疫苗，並在4日當天空運來台，台中市長盧秀燕上午視察台中市大里區塗城國小新冠肺炎疫苗快打站時表示，全體國民由衷感謝，但還是希望中央爭取更多疫苗，讓台灣人民6月就能開始大規模施打，早一天建構防護網。

盧秀燕表示，全體國民由衷感謝，因為台灣現在最大的問題就是缺疫苗，之前也找了許久，現在國際上有國家願意援助真的非常感謝，但124萬相對於我們台灣有2千3百萬人來講，這樣的注射防禦率還是不夠的，希望能在六月份，能早一天幫國民注射，早一天建構防護網。

對於日本的這124萬劑的疫苗，所有國民都很感謝，但大家也都在問，那我打得到嗎？相信大部分人都打不到，現階段仍由第一線防疫人員優先施打，比如今日安排的疫苗快打站即是安排第一線防疫的警察、消防救護、開防疫車輛駕駛員、居家關懷檢疫里幹事等人才能注射，大部分國民還在等。

盧秀燕表示，現在國家最重要的課題，就是能夠總動員，把疫苗爭取來，讓所有的國民能快速的注射，台中已提前做好快打站的準備，只要疫苗可以大量配發，台中就可以快速為人民接種，希望中央爭取更多疫苗，讓台灣人民6月就能開始大規模施打，早一天建構防護網。

(中時 )