嘉義市警察局長黃建榮關心員警接種疫苗的情形。（嘉義市政府提供）

嘉義市獲中央分配4900劑AZ疫苗，為加強員警執勤的防疫，第一線外勤員警優先施打，列冊270人分2梯次施打，市警察局表示，全市200多位派出所員警施打率達8成以上，確保最前線員警的防疫力。

嘉義市員警於昨天及今天分批在陽明醫院接種疫苗，嘉義市警察局長黃建榮特別前往關心員警施打疫苗情形，此梯次總計列冊270人。嘉市府警察局行政科長黃登煙指出，列冊的270人包括優先提供給會接觸到居家隔離、自主健康管理的派出所外勤警員、交通隊、外事警察、鑑識科、偵查人員等第一線員警。

黃登煙說，全市共有286位派出所員警，是最優先施打的對象，此次有221人有意願施打，加上先前有15人已施打，施打率達82％以上。市警局表示，目前嘉義市的第一線員警除了接種疫苗，還有醫療級口罩、手套、隔離衣、面罩等防疫配備，確保員警做好自我防護。

市警局特別錄製「國語、臺語、爺孫答嘴鼓」，各種版本宣導短語，由派出所員警持大聲公、舉牌至菜市場、公園、計程車排班站等區域宣導，員警務必加強自我防疫。

(中時 )