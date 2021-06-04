美國矽谷科技媒體《The Information》引述內部數據指出，隨著大陸政府加強審查，美國電動車龍頭Tesla（特斯拉）的大陸訂單數量連月下跌，5月份數字再下滑近一半。陸是Tesla除美國本土外的第二大市場，佔其總銷量的30％。受消息影響，Tesla股價下跌5.33％，收572.8美元。

據報導，特斯拉在大陸的月度淨訂單從4月份的逾1.8萬張，降至5月份約9,800張。銷量下滑與陸監管機構對該公司採取強硬立場有關，原因是過去幾個月大陸對該公司的安全擔憂加劇，消費者投訴增多，同時中美關係日益緊張。Tesla的Model 3曾是陸最暢銷的電動汽車，但現時已被便宜的國產車超越。

對於特斯拉而言，陸是僅次於美國的第二大市場，占其銷量的30％左右。此外，特斯拉在上海擁有一家工廠，專門生產Model 3電動轎車和Model Y運動型多用途車。該工廠今年預計能生產約50萬輛電動汽車。

然而特斯拉近期在陸的負面新聞頻傳，包括嚴重車禍事件引發車主抗議，還有資安疑慮、調漲售價等，特斯拉在陸的總體銷量開始下滑，4月較3月大幅衰退。大陸乘用車市場信息聯席會（CPCA）秘書長崔東樹表示，特斯拉4月份在陸銷售了11671輛Model 3和Model Y汽車，3月份的銷量為35478輛。

(中時 )