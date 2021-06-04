夯綜藝《大學生了沒》班底出身的女星陳艾熙(舊藝名：小奈)，2014年與以辰、若穎、源元共組女子團體「Breeze」，不但出唱片，她也跨足戲劇、主持，更成為微風廣場代言人之一，被封為「微風女神」，看似光鮮亮麗的她，近日上節目吐露其實小時候家裡經濟就不好，媽媽還罹癌，她因此對金錢很沒有安全感，出道後才會成為工作狂，不料當時男友誤會她是死要錢，竟酸如果這麼愛錢，「那妳去做酒店賺錢最快」，讓她感到受辱又心碎。

「微風女神」陳艾熙作客《單身行不行》，坦言大學開始就被錢追著跑，她出身單親家庭，媽媽在她高中時罹患大腸癌， 到她大三時又轉移成肺癌，她讓母親別再工作耗損身體，決定扛起家計重擔，她自己省吃儉用，負擔起媽媽的醫療費用，還送弟弟去日本留學圓夢，就算出道當藝人，她還是如此，不捨得搭小黃，或是不搭捷運改用走的回家，連個390元的包包都捨不得買。

她交往了某任男友，屬於觀念比較保守的男性，曾經有個展場工作找上門，跟男友討論，男方竟回：「這不就是在賣臉賣身材嗎？妳要賺這種錢哦？」，陳艾熙解釋這個工作酬勞很不錯，所以她想接，結果男友不開心，嗆她既然如此愛錢，「那妳就去做酒店好了啊！幹嘛做這個？酒店(賺)更多耶！」。

陳艾熙被男友這樣回嗆，當下心裡就受重傷，覺得男友怎麼能這樣講她？之後也因為兩人價值觀實在差太多，她心碎選擇分手，沒想到她喊切的時候，男方竟拿出存摺，跟她說：「我現在有這麼多錢了，妳不要跟我分手好不好」，讓她大傻眼，難過地說：「他倒底覺得我有多愛錢」。

(中時新聞網)