EIA數據顯示，汽油庫存意外增加，使得油價結束連日上揚，小跌作收，惟在解封後經濟活動重啟，加上國際油價供需受控，趨勢向上不變，「亞洲最佳石化產業分析師」的棣邁產業顧問總經理何耀仁指出，布倫特原油價可望挑戰每桶100美元。

最新EIA數據顯示，上週美國原油庫存雖減少逾500萬桶，但汽油庫存卻呈現增加，使得昨日油價終結漲勢，最新收盤7月交割的西德州原油期貨價格下跌2美分、跌幅約0.03%，每桶收在68.81美元；8月交割的布蘭特原油期貨價格下跌4美分、跌幅約0.06%，每桶收在71.31美元。

獲外國投資機構評為「亞洲最佳石化產業分析師」的棣邁產業顧問總經理何耀仁指出，夏季汽油需求明顯回升，利差擴大，國際油價供需受控，趨勢向上不變，假如第三季國際商務活動逐漸恢復，預期北海布倫特原油價格有機會挑戰每桶100美元。

何耀仁也點出油價看漲四大理由，首先，美洲、歐洲疫情好轉，預估七、八月油價需求回溫，再者，美金長期趨貶，原物料價格增長有壓；還有美國總統拜登提倡綠能，因此不支持頁岩氣開採；最後，沙烏地阿拉伯阿美石油公司，全球原油產能市占率13%，有能力控制原油產量，因此有能力推升原油價格。

何耀仁指出，普遍二線塑化利潤最高點在第二季以浮現，下半年利差縮減機率高，尤以EPS、PS因近期中國快速擴產能，導致利差明顯萎縮。

另外，大陸政府將針對混合芳烴徵收消費稅，大陸可民營煉油廠將減少混合芳香烴採購，使台化等進料彈性高的芳香烴業者可取得較廉價的原料。台化一年採購430-480萬噸芳香烴原料，預期原料成本下降、PX和PTA出口至大陸價格將上漲。

塑化龍頭台塑四寶將在下周一公布5月營收表現，屆時也將對第二季、第三季塑化產業釋出更明確的預估。

台塑集團2021獲利將大幅成長，台塑集團2021的獲利較2020樂觀預期，除了油價看漲和主要石化產品乙烯、PVC等需求續強外，美中、印中貿易衝突後下游買盤轉向，都是造成本業獲利提升的原因。

(時報資訊)