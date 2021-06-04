惠利（右）與張基龍宣傳照也滿滿的CP感。（摘自IG）

惠利（右）與柳俊烈上周被拍到約會。（摘自臉書）

韓國女團「Girl’s Day」26歲成員惠利與大8歲柳俊烈因拍攝《請回答1988》擦出愛火，至今交往4年多，之前曾一度傳出分手，但雙方皆否認，近日又因女方與張基龍合演甜寵漫改劇《我的室友是九尾狐》，戲裡互動和戲外宣傳都CP感十足，讓不少網友笑喊「柳哥不要看」，甚至懷疑是否真的已分手，不過上周小倆口被捕捉到餐廳吃飯的約會照在網路上瘋傳，大力破除了情變傳言。

劇中999歲的九尾狐申又如（張基龍 飾）為了取出被22歲大學生李潭（惠利 飾）吞下的狐珠，且因為狐珠變色讓自己轉變成人的希望浮現，展開了同居生活。隨著屬虎的學長桂善友（裴仁爀 飾）熱情追求，讓李潭煩惱該如何拒絕，於是與申又如來了個模擬約會，要讓學長徹底討厭自己，沒想到卻拉近了他們之間的關係。溫柔體貼的申又如還會雨中送傘來個溫馨接送情，當李潭在學校受委屈時，申又如會成為最好的避風港，除了讓李潭在懷中哭泣，還暖心地陪她到KTV唱歌，並會施展道術變身代替身體不舒服的李潭赴約，「老人家」的奇特暖舉雖浪漫，但曾對凡人動心過且痛失摯愛的申又如開始害怕真了動情。

儘管劇情稍微開始往揪心發展，但演員們在戲外可說是歡樂不斷，惠利不斷在IG上分享拍攝幕後花絮的照片和影片，為了演出李潭的個性還黏起鬍子假扮關雲長的惠利分享花絮照片，不忘稱讚自己「實在太帥了」。隨著第4集的播出，男女主角也先後於3日晚間曬出同一張一起握著手的照片，張基龍寫著「來去看第4集」，惠利也寫了「潭又如，又如潭」，把2人劇中的角色名合在一起，努力為戲劇做足宣傳。有趣的是在第4集中除了有惠利不顧偶包浮誇激動的飆歌之外，張基龍也難得大秀好歌喉演唱韓國經典老歌〈公寓〉，其實是向惠利的戲劇代表作《請回答1988》致敬，惠利重現6年前經典傻眼表情也讓粉絲們驚喜不已。逗趣卻不失甜蜜浪漫的劇情，也讓該劇開播2週均獲得同時段收視冠軍。

(中時 )